Немков объяснил, за счёт чего Фёдор Емельяненко может выиграть у Бейдера

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от последнего поединка в карьере Фёдора Емельяненко.
Фёдор Емельяненко встретится с Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе на турнире 4 февраля.
«Это же бой двух бойцов, которые давно состоялись и через многое прошли за эти годы. Я бы не сказал, что у кого-то есть преимущество. Бой получится интересный. Выиграть могут как Фёдор, так и Райан Бейдер, но я думаю, что выиграет Фёдор. Емельяненко может в стойке ударить и в партере что-нибудь отломать. Также и Бейдер может и попасть, и забрать поединок за счёт борьбы.
В первом поединке Райан провёл точный удар. На таком уровне нельзя называть это лаки-панчем. Коронный удар в исполнении Бейдера, которым он выиграл много поединков и доставил немало проблем другим бойцам. Это поставленный удар, который прошёл в начале поединка. Когда я дрался с Бейдером, он так же пытался меня бить. Но я готовился к этому, и скорость была не такая высокая. Я видел удар и блокировал его», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.
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