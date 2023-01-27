Тренер Волкановски: не боимся, что Махачев переведёт Алекса в партер

Тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски Джо Лопес рассказал о плане своего подопечного в поединке с Исламом Махачевым.
«Мы знаем, что Алексу проведут тейкдаун, это 100%. Мы не боимся, что Махачев переведёт Волкановски, мы ожидаем такого развития. Вопрос в том, сможем ли Ислам его удержать. Вот что важно. Это напоминает бой Алекса с Чедом Мендесом. Все так же говорили, что Волкановски не справится с борьбой Чеда, но в итоге Мендес его не удержал. Вот что было», — рассказал тренер в интервью Submission Radio.
Титульный поединок за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Австралии в ночь на 12 февраля.
У Ислама Махачева 23 победы в 24 поединках в смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 боях.
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