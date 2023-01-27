Вера поставил под сомнение слова Умара Нурмагомедова о том, что ему нет соперников

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в полулёгком весе UFC, усомнился в словах Умара Нурмагомедова, который заявил, что все отказываются принимать с ним бой.
«А кого именно они предлагали Умару? Я вижу, что Нурмагомедов написал о том, что соперники отказываются драться с ним. Но не называет имён. Когда со мной кто-то отказывается драться, то я пишу, что вот этот трусливый парень, отказавшийся от боя. И люди всё понимают. Умар просто пишет, что никто не хочет принимать поединок, а кому он его предлагал? Это нам неизвестно», — поделился Вера в интервью The Schmo.
Умар Нурмагомедов свой последний поединок провёл в январе и выиграл у бразильца Раони Барселоса нокаутом. Всего у россиянина 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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