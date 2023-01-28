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Онлайн-трансляция боя Бетербиев — Ярд начнётся примерно в 23:00 мск

Онлайн-трансляция боя Бетербиев — Ярд начнётся примерно в 23:00 мск
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Сегодня, 28 января, в Лондоне пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. Бетербиев будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе. Боксёрский вечер примет стадион «Уэмбли».

Онлайн-трансляцию спортивного мероприятия проведёт «Чемпионат». Кроме того, увидеть бой Бетербиева и Ярда можно будет в прямом эфире на ESPN+ и BT Sport Box Office. В Российской Федерации официальной трансляции поединка не запланировано. Ориентировочное начало боя — в 23:00 мск.

Напомним, Бетербиев в последнем поединке встречался с представителем США Джо Смитом-младшим и победил его, отправив в нокаут во втором раунде.

Ярд в последнем бою одолел представителя Болгарии Стефани Койкова.

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