Немков: до второго раунда с Павловичем надо ещё дожить

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о перспективах соотечественника Сергея Павловича, выступающего в тяжёлом весе UFC.
«Я не помню, чтобы у Павловича были проблемы с выносливостью. На тренировках в American Top Team у него нет проблем с выносливостью, а до второго раунда с Серёгой ещё нужно дожить. С ним можно работать на скорости и переиграть, но один удар… Он бьёт по месту и сильно.
Я толком не боролся с Павловичем. У Сереги вес под 120 кг, а у меня тогда был 101 кг. Я старался не вставать с такими тяжами, потому что меня могут просто сломать. Я работал в стойке, без борьбы. Сам он борется и развивается в этом направлении и знает свои слабые места», — сказал Немков в интервью MMA.Metaratings.
Сергей Павлович свой следующий бой в UFC может провести с американцем Кёртисом Блэйдсом в апреле.
- 27 января 2023
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