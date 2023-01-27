Немков назвал бойцов, с которыми может провести бой после поединка с Ромеро

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, с какими бойцами может встретиться в будущем в случае успешной защиты титула в поединке с кубинцем Йоэлем Ромеро.
«В Bellator обещали работать в направлении поиска нового бойца в полутяжёлый вес. Когда я победил Райана Бейдера, все говорили, что дивизион зачищен, но подписали Кори Андерсона. Предложили поучаствовать в Гран-при. Мне ещё надо было подраться с Филом Дэвисом, расставить все точки над «i». Всё получилось. И новый соперник был — Джулиус Энгликас, которого никто не знал. Четыре раунда пришлось с ним биться. Из числа потенциальных претендентов есть ещё Карл Мур, который задушил Карла Альбректссона. И сам Альбректссон, которому надо вернуться после поражения», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.
Ранее Вадим Немков заявлял, что бой с Ромеро может пройти в конце весны.
- 27 января 2023
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