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Ярд: когда причиню Бетербиеву боль, то доведу дело до конца

Ярд: когда причиню Бетербиеву боль, то доведу дело до конца
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Британский боксёр Энтони Ярд поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с российским непобеждённым бойцом, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев не такой, как Сергей Ковалёв. Тот был намного осторожнее. Не думаю, что Бетербиев такой же осторожный. Он уверен в сокрушительной силе своего удара. Мне кажется, именно поэтому его несколько раз потрясали, но я ещё не причинил боли. Когда сделаю это, то доведу свою работу до конца. Мы с Артуром уважаем друг друга, так как оба знаем, на что способны. Это сделает наш бой захватывающим и взрывным», — приводит слова Ярда BoxingScene.

Титульный бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда пройдёт 28 января в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

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