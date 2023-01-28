АСА 151: все результаты турнира

27 января в Казани прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 151, главным событием которого стал поединок в наилегчайшем весе между россиянином Русланом Абильтаровым и бразильцем Аланом Гомешем де Кастро.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:
Алан Гомеш де Кастро — Руслан Абильтаров — победа Алана раздельным решением судей;
Юсуф Раисов — Алейн Илунга — победа Раисова удушающим приёмом во втором раунде;
Ибрагим Магомедов — Клебер Соуза — победа Магомедова нокаутом в третьем раунде;
Осимхон Рахмонов — Жакшылык Конурбаев — победа Рахмонова удушающим приёмом в первом раунде;
Алимардан Абдыкааров — Франциско Масьель— победа Абдыкаарова единогласным решением судей;
Ахмед Мусакаев — Игорь Жирков — победа Мусакаева единогласным решением судей;
Фаридун Одилов — Амин Нури — победа Одилова удушающим приёмом в первом раунде;
Александр Подлесный — Кирилл Фоменков — победа Подлесного техническим нокаутом в третьем раунде.
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