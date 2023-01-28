Стала известна дата реванша Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья и нынешний чемпион лиги в среднем весе Алекс Перейра проведут поединок на турнире UFC 8 апреля, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани со ссылкой на слова президента промоушена Даны Уайта.
Соглавным событием этого турнира станет бой Гилберта Бёрнса и Хорхе Масвидаля.
Место проведения турнира на данный момент не объявлено. Как сообщает источник, одним из вариантов является стадион «Мэдисон Сквер Гарден».
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 281, Адесанья впервые проиграл в рамках среднего дивизиона, уступив техническим нокаутом в пятом раунде Алексу Перейре.
Поражение стало для 33-летнего новозеландца вторым в карьере – в марте 2021 года на UFC 259 он проиграл единогласным решением польскому ветерану Яну Блаховичу в борьбе за титул организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).
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