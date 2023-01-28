Новый чемпион UFC Джамал Хилл высказался о возможном поединке с Джоном Джонсом

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джамал Хилл высказался о возможном поединке с Джоном Джонсом.
«На тысячу процентов уверен в своей решимости и своём желании с ним подраться. В конечном итоге я бы хотел подготовиться к бою с Джонсом. Он — последнее испытание. Когда я только пришёл, Джонс был уже здесь и я сказал себе, что пойду за ним», — приводит слова Хилла Middle Easy.
22 января на турнире UFC 283 Джамал Хилл выиграл у бразильца Гловера Тейшейры единогласным решением судей и стал новым чемпионом промоушена.
Джон Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе. Свой последний бой он провёл почти три года назад с Домиником Рейесом и выиграл единогласным решением судей, после чего перешёл в тяжёлый вес. В марте Джонсу предстоит бой за титул с Сирилем Ганом.
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