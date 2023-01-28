Дочь известного бойца Фрэнка Мира подписала специальный контракт с UFC

Белла Мир, дочь бывшего чемпиона UFC в супертяжёлом весе Фрэнка Мира, заключила с американским промоушеном специальный контракт, связанный с использованием образа и названия UFC.
«Белле было суждено стать членом семьи UFC на всю жизнь, и я горжусь тем, что она вошла в историю как наш первый посол в одной из лучших программ Университета Айовы. Она четырёхкратная чемпионка штата по борьбе, выигрывала турниры по джиу-джитсу и три профессиональных боя в ММА до того, как ей исполнилось 19 лет. Это невероятный пример для подражания молодым женщинам, которые хотят заняться спортом и воплощать свои мечты», — приводит слова главы UFC Даны Уайта BJPenn.
«Я благодарна Дане Уайту и UFC за предоставленную мне возможность и сделаю всё возможное, чтобы представлять UFC по всему миру», — ответила Белла Мир.
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