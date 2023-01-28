Экс-чемпион UFC: не думаю, что кто-то сейчас составит конкуренцию Махачеву

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд выразил мнение, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев надолго останется лидером в рейтинге pound-for-pound.



«Не думаю, что кто-нибудь сейчас способен составить Исламу Махачеву конкуренцию. Да, конечно, есть бойцы, у которых есть шанс на лаки-панч. Это дикий мир боёв, но Махачеву следует просто придерживаться своего плана и пройти Волкановски, а потом долго лидировать в рейтинге», — сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sport.



Титульный бой в лёгком весе UFC между Исламом Махачевым и австралийским бойцом, действующим чемпионом в полулёгком весе Алексом Волкановски пройдёт 12 февраля в рамках турнира UFC 284 в Австралии.