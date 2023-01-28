«Если братишка рядом, враги падают градом». Чимаев опубликовал фото с сыном Кадырова

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальной сети, показав фотографию с сыном главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Эли Кадыровым.



В конце прошлого года Эли Кадыров дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу над Исламом Акбаровым в рамках турнира АСА 150.



«Если братишка рядом, то враги падают градом», — подписал Чимаев фотографию с Кадыровым-младшим.

Хамзат Чимаев и Эли Кадыров

Хамзат Чимаев свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года в рамках турнира UFC 279 с американским бойцом Кевином Холландом. Чимаев выиграл удушающим приёмом в первом раунде.



Всего в активе Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.