«Если братишка рядом, враги падают градом». Чимаев опубликовал фото с сыном Кадырова

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальной сети, показав фотографию с сыном главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Эли Кадыровым.
В конце прошлого года Эли Кадыров дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу над Исламом Акбаровым в рамках турнира АСА 150.
«Если братишка рядом, то враги падают градом», — подписал Чимаев фотографию с Кадыровым-младшим.
Хамзат Чимаев и Эли Кадыров
Хамзат Чимаев свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года в рамках турнира UFC 279 с американским бойцом Кевином Холландом. Чимаев выиграл удушающим приёмом в первом раунде.
Всего в активе Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.
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