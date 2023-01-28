Прохазка рассказал, что Чимаев сломал ему ребро во время спарринга

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал о спарринге со шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.
Подписчик обратился к Прохазке в социальной сети, упомянув слова Чимаева, который рассказал, что сломал чешскому бойцу ребро в спарринге. Подписчик также выразил мнение, что Хамзат может считаться королём полутяжёлого дивизиона.
«Это правда, но ребро было сломано не полностью. В спарринге я этого даже не заметил. Но это не имеет никакого значения — я знаю, как прошёл тот спарринг и остаюсь спокойным. Это был хороший спарринг, который забрал я. Хамзат был хорош, но с Густафссоном спарринг был лучше», — написал Прохазка в ответ.
На счету Иржи Прохазки 29 побед в 33 поединках ММА. Сейчас чешский боец восстанавливается от травмы плеча, из-за который вынужден был отказаться от титула чемпиона UFC.
- 28 января 2023
-
13:44
-
12:54
-
12:36
-
11:52
-
11:36
-
10:57
-
10:34
-
09:59
-
09:32
-
09:19
-
08:00
-
06:21
-
02:18
-
00:56
-
00:35
-
00:17
- 27 января 2023
-
23:52
-
23:17
-
22:58
-
22:34
-
22:19
-
21:40
-
21:31
-
21:10
-
20:49
-
20:21
-
19:37
-
19:24
-
18:54
-
18:25
-
17:46
-
17:34
-
17:21
-
16:48
-
15:56