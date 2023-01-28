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Прохазка рассказал, что Чимаев сломал ему ребро во время спарринга

Прохазка рассказал, что Чимаев сломал ему ребро во время спарринга
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал о спарринге со шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

Подписчик обратился к Прохазке в социальной сети, упомянув слова Чимаева, который рассказал, что сломал чешскому бойцу ребро в спарринге. Подписчик также выразил мнение, что Хамзат может считаться королём полутяжёлого дивизиона.

«Это правда, но ребро было сломано не полностью. В спарринге я этого даже не заметил. Но это не имеет никакого значения — я знаю, как прошёл тот спарринг и остаюсь спокойным. Это был хороший спарринг, который забрал я. Хамзат был хорош, но с Густафссоном спарринг был лучше», — написал Прохазка в ответ.

На счету Иржи Прохазки 29 побед в 33 поединках ММА. Сейчас чешский боец восстанавливается от травмы плеча, из-за который вынужден был отказаться от титула чемпиона UFC.

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