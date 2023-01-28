Волкановски: дайте мне 10 секунд с Махачевым, и его лицо быстро изменится

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке за титул чемпиона в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым.
«Ислам считает, что за него сыграет мой маленький рост. Много моих соперников выходили на бой с теми же мыслями, но в октагоне их лица быстро менялись. Дайте мне 10 секунд в октагоне с Махачевым, и его лицо быстро изменится. В бою становится ясно, что размер не имеет значения. Когда я дам сопернику почувствовать тяжесть моих рук, они понимают масштаб своих проблем. Соперники пытаются меня схватить, но не могут это сделать. Я словно маленькая кирпичная стена», — приводит слова Волкановски MMAFighting.
Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.
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