Деррик Льюис: люди перестали воспринимать меня всерьёз

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис, выступающий в тяжёлом весе UFC, признался, что чувствует сомнения болельщиков в своём уровне.



«Я знаю, что сейчас люди смотрят на меня и сомневаются. Поэтому намерен выйти и показать всем, что я тот же боец, что и раньше. Я серьёзно отношусь к тренировочному лагерю, но люди уже не воспринимают меня всерьёз. Однако это даже нормально, что меня недооценивают. Я люблю это. И верю, что я могу сделать свою работу. Уверен, это идеальный бой, чтобы вернуться на победную серию. Я выйду и покажу всем навыки, которым обучился в последние месяцы», — рассказал Льюис в интервью UFC.



Деррик Льюис свой следующий бой проведёт с Сергеем Спиваком на турнире UFC Fight Night 218, который состоится 4 февраля.

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