Украинский боксёр Далакян: говорят, Бетербиев теперь канадец, но я всё равно за Ярда

Украинский боксёр Артём Далакян в преддверии боксёрского вечера в Лондоне 28 января высказался о поединке Артура Бетербиева с Энтони Ярдом. Этот бой станет главным событием мероприятия.
Сам Далакян в рамках этого же вечера встретится с боксёром из Коста-Рики Дэвидом Хименесом.
«Я считаю, что российские боксёры не должны соревноваться, мы не должны их видеть. Когда я подписывал контракт, то не знал, что главным событием будет бой Бетербиева с Ярдом. Если бы знал, то, возможно, выбрал бы другую дату. Говорят, теперь он канадец, но я всё равно хочу, чтобы победил Ярд», — приводит слова Далакяна BoxingScene.
Артур Бетербиев является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Он провёл 18 поединков в профессиональном боксе и одержал победы нокаутом во всех.
- 28 января 2023
-
15:00
-
14:55
-
14:39
-
13:59
-
13:44
-
12:54
-
12:36
-
11:52
-
11:36
-
10:57
-
10:34
-
09:59
-
09:32
-
09:19
-
08:00
-
06:21
-
02:18
-
00:56
-
00:35
-
00:17
- 27 января 2023
-
23:52
-
23:17
-
22:58
-
22:34
-
22:19
-
21:40
-
21:31
-
21:10
-
20:49
-
20:21
-
19:37
-
19:24
-
18:54
-
18:25
-
17:46