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Украинский боксёр Далакян: говорят, Бетербиев теперь канадец, но я всё равно за Ярда

Украинский боксёр Далакян: говорят, Бетербиев теперь канадец, но я всё равно за Ярда
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Украинский боксёр Артём Далакян в преддверии боксёрского вечера в Лондоне 28 января высказался о поединке Артура Бетербиева с Энтони Ярдом. Этот бой станет главным событием мероприятия.

Сам Далакян в рамках этого же вечера встретится с боксёром из Коста-Рики Дэвидом Хименесом.

«Я считаю, что российские боксёры не должны соревноваться, мы не должны их видеть. Когда я подписывал контракт, то не знал, что главным событием будет бой Бетербиева с Ярдом. Если бы знал, то, возможно, выбрал бы другую дату. Говорят, теперь он канадец, но я всё равно хочу, чтобы победил Ярд», — приводит слова Далакяна BoxingScene.

Артур Бетербиев является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Он провёл 18 поединков в профессиональном боксе и одержал победы нокаутом во всех.

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