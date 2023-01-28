Украинский боксёр Далакян: говорят, Бетербиев теперь канадец, но я всё равно за Ярда

Украинский боксёр Артём Далакян в преддверии боксёрского вечера в Лондоне 28 января высказался о поединке Артура Бетербиева с Энтони Ярдом. Этот бой станет главным событием мероприятия.



Сам Далакян в рамках этого же вечера встретится с боксёром из Коста-Рики Дэвидом Хименесом.



«Я считаю, что российские боксёры не должны соревноваться, мы не должны их видеть. Когда я подписывал контракт, то не знал, что главным событием будет бой Бетербиева с Ярдом. Если бы знал, то, возможно, выбрал бы другую дату. Говорят, теперь он канадец, но я всё равно хочу, чтобы победил Ярд», — приводит слова Далакяна BoxingScene.



Артур Бетербиев является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Он провёл 18 поединков в профессиональном боксе и одержал победы нокаутом во всех.