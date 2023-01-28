Леон Эдвардс: после выигрыша титула появилось много дальних родственников

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на вопрос, что изменилось в его жизни после того, как он завоевал чемпионский пояс.



«Не думаю, что я сам как-то сильно изменился. Но зато у меня появилось много дальних родственников. У меня стало больше родни, больше людей стали меня замечать. А ещё теперь я должен делать такие вещи, как ходить на мероприятия GQ или «Человек года», — приводит слова Эдвардса ESPN.



В августе прошлого года Леон Эдвардс нокаутировал в пятом раунде Камару Усмана и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Всего у Эдвардса 20 побед в ММА при трёх поражениях.



18 марта на турнире UFC 286 состоится трилогия противостояния Леона Эдвардса с Усманом.

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