Легенда UFC рассказал о совете, который он дал Нганну во время размышлений о контракте

Легенда ММА, член Зала славы UFC Рэнди Кутюр рассказал, какой совет дал экс-чемпиону промоушена в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну по поводу переговоров с Даной Уайтом о новом контракте.



«Очевидно, Фрэнсис не единственный, кто говорит о зарплате бойцов и прочем, и Дана Уайт часто слышит об этом и от Джейка Пола. Я советовал Нганну оставаться верным себе. Они предложили ему весомую сумму, но дело в других вещах — таких как страховка, представители интересов бойцов. UFC не хочет потерять власть, им не нравится прозрачность в бизнесе, поэтому и не любят вести переговоры с бойцами, знающими себе цену.



Фрэнсис Нганну — выдающийся боец, который был чемпионом в тяжёлом весе, но рискнул им и заявил о себе. Я горжусь им и надеюсь, что другие бойцы тоже пойдут по его стопам», — приводит слова Кутюра MMAJunkie.