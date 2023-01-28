Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Легенда UFC рассказал о совете, который он дал Нганну во время размышлений о контракте

Легенда UFC рассказал о совете, который он дал Нганну во время размышлений о контракте
Комментарии

Легенда ММА, член Зала славы UFC Рэнди Кутюр рассказал, какой совет дал экс-чемпиону промоушена в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну по поводу переговоров с Даной Уайтом о новом контракте.

«Очевидно, Фрэнсис не единственный, кто говорит о зарплате бойцов и прочем, и Дана Уайт часто слышит об этом и от Джейка Пола. Я советовал Нганну оставаться верным себе. Они предложили ему весомую сумму, но дело в других вещах — таких как страховка, представители интересов бойцов. UFC не хочет потерять власть, им не нравится прозрачность в бизнесе, поэтому и не любят вести переговоры с бойцами, знающими себе цену.

Фрэнсис Нганну — выдающийся боец, который был чемпионом в тяжёлом весе, но рискнул им и заявил о себе. Я горжусь им и надеюсь, что другие бойцы тоже пойдут по его стопам», — приводит слова Кутюра MMAJunkie.

Теперь только бокс? UFC заваливал Нганну деньгами, но африканец слишком жаден Теперь только бокс? UFC заваливал Нганну деньгами, но африканец слишком жаден
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023