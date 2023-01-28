«Так и закончится бой». Экс-чемпион сравнил бой Бетербиева и Ярда с фильмом «Форсаж»

Экс-чемпион мира, а ныне комментатор, американец Тимоти Брэдли поделился прогнозом на титульный поединок в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.

«С мощью Ярда нужно считаться, потому что он опасен в начальных раундах. К концу боя его техника начинает идти на спад, как и его сила. Посмотрите его рекорд, большинство нокаутов приходится на первую половину боя.

Помните «Форсаж»? Ту сцену, где Пол Уокер и Вин Дизель гонятся по переулку, идя нос в нос? Пол Уокер посмотрел на Дизеля и нажал кнопку, вырвавшись вперёд, в то время как Вин Дизель произнёс: «Слишком рано». А затем нажал кнопку и победил. После же Уокер сказал: «Я почти победил тебя». И что ответил Дизель? «У тебя не было шансов». Так и закончится бой. Поверьте, Бетербиев медленно сломает Ярда», – сказал Брэдли в эфире ESPN.