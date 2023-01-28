Спенс: буду болеть за Ярда. Старость Бетербиева не за горами

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) и член рейтинга pound-for-pound, американец Эррол Спенс-младший высказался о титульном поединке между полутяжеловесами Артуром Бетербиевым (18-0, 18 KO) и Энтони Ярдом (23-2, 22 KO), который состоится уже сегодня, 28 января, в Лондоне.

«Я буду болеть за Ярда. Старость непобедима. Не за горами то время, когда Бетербиев будет выглядеть на свой возраст в ринге», – написал Спенс в социальных сетях.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Свой первый чемпионский бой россиянин провёл в ноябре 2017 года, досрочно остановив немца Энрико Кёллинга и завоевав вакантный титул IBF. В октябре 2019-го Бетербиев нанёс первое поражение украинцу Александру Гвоздику, отобрав у него титул WBC, а в июне 2022-го присоединил к своей коллекции титул WBO.

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