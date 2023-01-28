Эдвардс — о поражениях Даррена Тилла: хочется, чтобы он вернулся в 2019 год

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс высказался о неудачной полосе в карьере экс-претендента на титул и соотечественника Даррена Тилла, проигравшего в пяти из последних шести боёв.

«Что же касается меня, то я просто хочу, чтобы у Даррена было всё хорошо. Складывается ощущение, что он лишился почвы под ногами. Хочется, чтобы он каким-то образом вышел на свой путь, пусть даже для этого ему придётся вернуться в Ливерпуль, где он начинал.

Я хочу, чтобы он вернул себе уверенность, которая была у него в 2019 году, когда он считал себя лучшим в мире», – сказал Эдвардс в интервью BT Sport.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 282 Тилл проиграл болевым приёмом южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла: