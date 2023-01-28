Мурат Гассиев дал прогноз на бой Бетербиева и Ярда

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), россиянин Мурат Гассиев высказался о титульном поединке между полутяжеловесами Артуром Бетербиевым (18-0, 18 KO) и Энтони Ярдом (23-2, 22 KO), который состоится уже сегодня, 28 января, в Лондоне.
«Артур Бетербиев на сегодняшний день один из лучших боксёров России и мира. И я думаю, что бой до конца не продлится и закончится нокаутом до седьмого или восьмого раунда», – сказал Гассиев в интервью YouTube-каналу «БоксТВ».
Артуру Бетербиеву 38 лет. Свой первый чемпионский бой россиянин провёл в ноябре 2017 года, досрочно остановив немца Энрико Кёллинга и завоевав вакантный титул IBF. В октябре 2019-го Бетербиев нанёс первое поражение украинцу Александру Гвоздику, отобрав у него титул WBC, а в июне 2022-го присоединил к своей коллекции титул WBO.
Бетербиев и Ярд определили, у кого сильнее удар
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