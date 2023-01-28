Бетербиев: Бивол говорит, что хочет драться. Но нельзя 10 лет говорить одно и то же

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) в очередной раз высказался о потенциальном мегафайте с обладателем титула WBA и соотечественником Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO).

«Бивол только и делает, что говорит о бое со мной. Он ничего не предпринимает. Джо Смит и Гвоздик сказали, что хотят драться, и сделали это. Но Бивол лишь говорит об этом. Нельзя говорить об одном и том же десять лет.

Он говорит о бое уже несколько лет, и за это время я завоевал два других пояса. Чемпионы вышли на бой, а что касается его… Я не знаю, о чём он думает», – приводит слова Бетербиева издание BoxingScene.

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