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Гловер Тейшейра официально исключён из ростера UFC

Гловер Тейшейра официально исключён из ростера UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Гловер Тейшейра, ранее объявивший о завершении карьеры, официально исключён из ростера UFC.

Напомним, на прошлых выходных, в рамках турнира UFC 283, Тейшейра проиграл единогласным решением судей американцу Джамалу Хиллу, завоевавшему вакантный титул организации.

Тейшейре 43 года. Свой первый поединок в UFC бразилец провёл в мае 2012 года, победив удушающим приёмом. В апреле 2014-го Тейшейра впервые сразился за титул, уступив по очкам звёздному американцу Джону Джонсу. В октябре 2021 года на турнире UFC 267 бразилец стал чемпионом UFC, победив удушающим приёмом во втором раунде поляка Яна Блаховича. Всего же в MMA он провёл 41 поединок, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений.

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