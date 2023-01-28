Гловер Тейшейра официально исключён из ростера UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Гловер Тейшейра, ранее объявивший о завершении карьеры, официально исключён из ростера UFC.
Напомним, на прошлых выходных, в рамках турнира UFC 283, Тейшейра проиграл единогласным решением судей американцу Джамалу Хиллу, завоевавшему вакантный титул организации.
Тейшейре 43 года. Свой первый поединок в UFC бразилец провёл в мае 2012 года, победив удушающим приёмом. В апреле 2014-го Тейшейра впервые сразился за титул, уступив по очкам звёздному американцу Джону Джонсу. В октябре 2021 года на турнире UFC 267 бразилец стал чемпионом UFC, победив удушающим приёмом во втором раунде поляка Яна Блаховича. Всего же в MMA он провёл 41 поединок, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений.
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