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Стрикленд: UFC сделали миллионы на Боннаре, а он умер, так и не получив кусок пирога

Стрикленд: UFC сделали миллионы на Боннаре, а он умер, так и не получив кусок пирога
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд прокомментировал смерть члена Зала славы Стефана Боннара, скончавшегося в конце декабря в возрасте 45 лет.

«Я – корпоративный парень. Я люблю UFC. Не думаю, что моё отношение к компании вызывает вопросы. Но вы должны задуматься о том, сколько, по вашему мнению, заработали UFC на Стефане Боннаре и Форресте Гриффине, продавая их бои. Я не говорю, что они должны были поделиться кусочком пирога со Стефаном Боннаром… Но если бы он у него был, пусть даже и небольшой, это могло изменить его чёртову жизнь.

Я счастлив в UFC, я зарабатываю деньги здесь, но вы только посмотрите на таких парней, как Боннар, принёсших UFC миллионы, но так и не заработавших», – приводит слова Стрикленда издание MMA Fighting.

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