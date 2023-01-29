Де ла Хойя: бой Фьюри — Нганну способен встать в один ряд с выступлениями Майка Тайсона

Известный боксёрский промоутер, а в прошлом многократный чемпион мира Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке между обладателем титула WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и звездой UFC Фрэнсисом Нганну.

«Такой боец, как Нганну, смог бы продержаться несколько раундов. Если бы это был боксёрский ринг, то он смог бы продержаться несколько раундов. Но Тайсон Фьюри вырос в боксе. Он стал делом его жизни, и это его спорт. Очевидно, клетка стала бы другой историей, Нганну заставил бы сдаться его через 30 секунд.

Но, так или иначе, а это великолепное событие. И это хорошо для бокса, ведь это грандиозный бой. Учитывая масштаб, он мог бы встать в один ряд с выступлениями Тайсона, вокруг которых была невероятная шумиха», – приводит слова де ла Хойи издание MMA Fighting.

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