Британский боксёр потерпел 97-е поражение в профессиональной карьере

Британский боксёр Дэррил Шарп потерпел 97-е поражение в профессиональной карьере в 105 поединках. Шарп выступил в шестираундовом поединке на вечере бокса на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), в главном бою которого столкнутся россиянин Артур Бетербиев (18-0) и британец Энтони Ярд (25-2).



Соперником британца Шарпа был его соотечественник Томми Флетчер, проводивший свой четвёртый поединок в карьере.



Бой продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Флетчеру. Для Флетчера эта победа стала четвёртой в четырёх боях. Шарп потерпел 97-е поражение в карьере. На его счету семь побед, и ещё один бой он свёл к ничейному исходу.



Примечательно, что к этому бою Шарп подошёл с победой в последнем поединке — он оказался сильнее британца Энди Симпсона в декабре прошлого года.



Следующий, уже 106-й поединок в карьере Шарп проведёт 18 марта, его соперником станет Малик Карим, для которого этот бой станет третьим в карьере.