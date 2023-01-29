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Британский боксёр потерпел 97-е поражение в профессиональной карьере

Британский боксёр потерпел 97-е поражение в профессиональной карьере
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Британский боксёр Дэррил Шарп потерпел 97-е поражение в профессиональной карьере в 105 поединках. Шарп выступил в шестираундовом поединке на вечере бокса на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), в главном бою которого столкнутся россиянин Артур Бетербиев (18-0) и британец Энтони Ярд (25-2).

Соперником британца Шарпа был его соотечественник Томми Флетчер, проводивший свой четвёртый поединок в карьере.

Бой продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Флетчеру. Для Флетчера эта победа стала четвёртой в четырёх боях. Шарп потерпел 97-е поражение в карьере. На его счету семь побед, и ещё один бой он свёл к ничейному исходу.

Примечательно, что к этому бою Шарп подошёл с победой в последнем поединке — он оказался сильнее британца Энди Симпсона в декабре прошлого года.

Следующий, уже 106-й поединок в карьере Шарп проведёт 18 марта, его соперником станет Малик Карим, для которого этот бой станет третьим в карьере.

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