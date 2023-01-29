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Бой Джейка Пола и Томми Фьюри официально подтверждён. Поединок состоится 26 февраля

Бой Джейка Пола и Томми Фьюри официально подтверждён. Поединок состоится 26 февраля
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Популярный американский блогер Джейк Пол проведёт поединок по правилам бокса с британским боксёром Томми Фьюри. О проведении поединка было официально объявлено перед главным боем вечера бокса в Лондоне, в котором встретятся Артур Бетербиев и Энтони Ярд.

Бой Пола и Фьюри состоится 26 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок, и оба раза бой срывался.

Джейк Пол провёл уже шесть поединков на боксёрском ринге и не потерпел ни одного поражения, при этом досрочно завершив четыре боя. В последнем поединке американец встречался с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой и одержал победу единогласным решением судей.

Фьюри последний бой провёл в апреле прошлого года с Даниэлем Бочански и выиграл по очкам. В активе британца восемь побед в восьми поединках.

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