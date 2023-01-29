Артур Бетербиев победил Энтони Ярда и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе

Завершился вечер бокса на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). В главном бою чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) встретился с британцем Энтони Ярдом (23-2, 22 KO).
По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
Бой завершился в восьмом раунде. В восьмой трёхминутке Артуру удалось впервые за бой отправить своего оппонента в нокдаун, Ярд продолжил поединок, однако угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.
Для Артура Бетербиева эта победа стала 19-й в 19 поединках в профессиональной карьере. Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.
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