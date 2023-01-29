Артур Бетербиев одержал 19-ю победу в 19 боях

28 января, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» прошёл вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. Победу в бою в восьмом раунде одержал Бетербиев.
Таким образом, Бетербиев одержал 19-ю победу в 19 боях в профессиональном ринге. Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.
Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе.
Напомним, Бетербиев в предыдущем поединке встречался с представителем США Джо Смитом-младшим и победил его, отправив в нокаут во втором раунде.
В соглавном поединке турнира Артём Далакян (21-0) провёл шестую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в бою против Дэвида Хименеса (12-0).
Бетербиев прибыл на поединок с Ярдом
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