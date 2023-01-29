Бетербиев прокомментировал победу над Ярдом в титульном поединке

Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал победу в титульном бою с британцем Энтони Ярдом. Россиянин одержал победу в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе.

«Вы знаете. Все бои получаются разными. Разные чувства, разная подготовка. Но если я сделаю это снова, я буду лучше. Все мои пояса при мне, поэтому можно расслабиться. Все боксёры нашей категории могут нанести мощные удары. Энтони тоже. Надеюсь, у него всё ещё в будущем. Если быть честным, все панчи были ожидаемыми, я к ним готовился. И поэтому получалось отвечать. Я надеюсь, однажды я стану хорошим боксёром.

Я буду готовиться к новой работе. Дмитрий Бивол? Да, для меня этот вариант более привлекателен, чем остальные варианты. Но никто не знает, что будет дальше.

Я очень счастлив драться в Англии, я был тут на Олимпийских играх. У меня отличные воспоминания о Лондоне, это прекрасный город», — сказал Бетербиев после боя.

Бетербиев одержал 19-ю победу в 19 боях в профессиональном ринге. Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.

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