«Исход боя легко было предсказать». Кадыров поздравил Бетербиева с победой над Ярдом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу российского боксёра Артура Бетербиева в титульном бою с британцем Энтони Ярдом.
«Дорогой БРАТ, Артур Бетербиев в очередной раз закрепил за собой звание непревзойдённого бойца, лучшего в своём деле! Состоялся один из самых обсуждаемых боев последнего времени – Бетербиев против Ярда. Сказать, что это был потрясающий и зрелищный бой – ничего не сказать. С первых секунд чувствовалось напряжение между соперниками, однако, как и ожидалось, наш спортсмен был на голову выше своего оппонента.
Спорт непредсказуем, но в случае с Бетербиевым исход боя легко предсказать. Все свои бои наш спортсмен заканчивал досрочно, и этот поединок не стал исключением. Его карьера стремительно идёт вверх, оставляя далеко позади некогда величавших себя непобедимыми бойцами.
Я от всей души поздравляю дорогого БРАТА с уверенной победой! Годы упорных тренировок, преданность своему делу и неукротимое желание быть впереди всех своих оппонентов сделали из него настоящего боксера, кумиром миллионов начинающих спортсменов. Искренне желаю ему покорения еще больших высот и достижения всех поставленных целей! Уверен, у него их немало», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Бетербиев одержал победу в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе.
Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар
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