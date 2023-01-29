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Бетербиев одержал 19-ю победу нокаутом в 19 боях в карьере

Бетербиев одержал 19-ю победу нокаутом в 19 боях в карьере
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28 января, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» прошёл вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. Досрочную победу в бою в восьмом раунде одержал Бетербиев.

В восьмой трёхминутке Артуру удалось впервые за бой отправить своего оппонента в нокдаун, Ярд продолжил поединок, однако угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, Бетербиев одержал 19-ю досрочную победу в 19 поединказ в профессиональной карьере.

Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.

В соглавном поединке вечера бокса Артём Далакян (21-0) провёл шестую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в бою против Дэвида Хименеса (12-0).

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