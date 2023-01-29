Нганну: разговаривали с командой Фьюри. Пока он занят Усиком

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о переговорах с командой британского непобеждённого боксёра Тайсона Фьюри о возможном поединке.

«Я говорил с людьми из его команды, сейчас они работают над боем с Александром Усиком в апреле. Так что до этого времени он не будет свободен. Но я просто пытаюсь понять, сможем ли мы прийти к соглашению до боя Фьюри с Усиком. Это также даст мне возможность подготовиться к боксёрскому поединку. У меня нет проблем с графиком, и если можно всё устроить в июне или июле, то это было бы приемлемо. Пока рано делать какие-то выводы и говорить об этом, но определённо мы рассматриваем этот вариант, изучаем его.

Мы говорили об этом поединке в последние два года. Думаю, люди ждут его и говорят об этом бое больше, чем о противостоянии с Джошуа, хотя, мне кажется, это будут поединки примерно одинакового масштаба. Мы пока двигаемся в сторону боя с Фьюри, и это наш первоначальный вариант, но встреча с Джошуа тоже могла бы стать возможностью», — сказал Нганну в интервью TMZ Sports.