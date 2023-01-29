Нганну: разговаривали с командой Фьюри. Пока он занят Усиком

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о переговорах с командой британского непобеждённого боксёра Тайсона Фьюри о возможном поединке.
«Я говорил с людьми из его команды, сейчас они работают над боем с Александром Усиком в апреле. Так что до этого времени он не будет свободен. Но я просто пытаюсь понять, сможем ли мы прийти к соглашению до боя Фьюри с Усиком. Это также даст мне возможность подготовиться к боксёрскому поединку. У меня нет проблем с графиком, и если можно всё устроить в июне или июле, то это было бы приемлемо. Пока рано делать какие-то выводы и говорить об этом, но определённо мы рассматриваем этот вариант, изучаем его.
Мы говорили об этом поединке в последние два года. Думаю, люди ждут его и говорят об этом бое больше, чем о противостоянии с Джошуа, хотя, мне кажется, это будут поединки примерно одинакового масштаба. Мы пока двигаемся в сторону боя с Фьюри, и это наш первоначальный вариант, но встреча с Джошуа тоже могла бы стать возможностью», — сказал Нганну в интервью TMZ Sports.
- 29 января 2023
-
11:03
-
10:54
-
10:47
-
10:28
-
09:51
-
09:47
-
09:28
-
02:52
-
02:44
-
02:42
-
02:31
-
02:26
-
02:19
-
01:50
-
01:27
-
01:25
-
01:23
-
01:18
-
00:45
- 28 января 2023
-
23:59
-
23:46
-
23:15
-
22:40
-
22:14
-
21:31
-
21:18
-
21:09
-
20:52
-
20:45
-
20:00
-
19:41
-
19:28
-
18:55
-
18:47
-
17:45