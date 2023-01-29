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Президент WBC: моё уважение Ярду, он был достойным претендентом

Президент WBC: моё уважение Ярду, он был достойным претендентом
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на победу российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева над обязательным претендентом на титул Энтони Ярдом, представляющим Великобританию.

«Поздравляю Артура Бетербиева с отличным боем, и моё уважение Энтони Ярду, он был достойным обязательным претендентом», — написал Сулейман на своей странице в социальной сети.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом состоялся в ночь на 29 января в рамках боксёрского вечера, который прошёл в Лондоне. Бой завершился досрочной победой россиянина в восьмом раунде. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Для Бетербиева это 19-я победа в 19 поединках в профессиональной карьере. Энтони Ярд потерпел третье поражение при 23 победах.

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