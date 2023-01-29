Президент WBC: моё уважение Ярду, он был достойным претендентом

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на победу российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева над обязательным претендентом на титул Энтони Ярдом, представляющим Великобританию.
«Поздравляю Артура Бетербиева с отличным боем, и моё уважение Энтони Ярду, он был достойным обязательным претендентом», — написал Сулейман на своей странице в социальной сети.
Поединок между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом состоялся в ночь на 29 января в рамках боксёрского вечера, который прошёл в Лондоне. Бой завершился досрочной победой россиянина в восьмом раунде. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.
Для Бетербиева это 19-я победа в 19 поединках в профессиональной карьере. Энтони Ярд потерпел третье поражение при 23 победах.
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