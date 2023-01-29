Арум: Бетербиев — настоящий монстр, который победит любого бойца в дивизионе

Известный промоутер Боб Арум, представляющий компанию Top Rank, прокомментировал победу российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Это был один из величайших боёв в полутяжёлом весе из тех, которые мне доводилось видеть. Артур Бетербиев — настоящий монстр, и я думаю, он победит любого соперника в своём дивизионе», — приводит слова Арума ESPN.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом состоялся в ночь на 29 января в рамках боксёрского вечера в Лондоне и завершился досрочной победой российского боксёра в восьмом раунде, который, таким образом, сохранил за собой титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Бетербиев выиграл все 19 поединков в профессиональной карьере, у Ярда три поражения и 23 победы.