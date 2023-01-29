Британский боксёр Фаулер назвал бойца, который победит Бетербиева

Британский боксёр Энтони Фаулер (16-2) отреагировал на победу российского непобеждённого бойца Артура Бетербиева над Энтони Ярдом в рамках боксёрского вечера, прошедшего в ночь на 29 января в Лондоне.
Бой завершился досрочной победой Бетербиева, который в восьмом раунде отправил соперника в нокдаун. Ярд смог подняться, но спустя несколько секунд угол британца остановил встречу.
«Великолепное выступление Ярда, он может гордиться собой. Каллум Смит выиграет у Бетербиева, я считаю», — написал Фаулер на своей странице в социальных сетях.
Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.
Для Энтони Ярда это третье поражение в карьере при 23 победах.
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