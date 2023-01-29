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Мехонцев: перед боем предположил, что Бетербиев выиграет у Ярда нокаутом. Так и произошло

Мехонцев: перед боем предположил, что Бетербиев выиграет у Ярда нокаутом. Так и произошло
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Олимпийский чемпион 2012 года российский боксёр Егор Мехонцев оценил победу своего соотечественника Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Артур — молодец. Вчера мы сидели с ребятами, устроили викторину — кто точнее скажет прогноз. Я сказал: «Артур выиграет нокаутом после шестого раунда. Первые раунды Ярд будет ещё свежий, где-то эффективный, но в дальнейшем Артур его съест». Утром проснулся, залез в телефон, потому что не смотрел бой, обычно сплю ночью — и всё так и произошло, как я сказал. Победой не удивлён, предполагал, что так будет. Я удивлён точностью своих предсказаний», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Бетербиев выиграл у Ярда досрочно в восьмом раунде и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

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