Костя Цзю отреагировал на победу Бетербиева над Ярдом

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал победу российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.



«Бой был тяжёлый, но самое главное — победа. Существует такая вещь, как статистика. Через какое-то время в графе «бой» появляется «победа». Поэтому имеет значение даже такой тяжёлый бой, который наверняка поможет ему в дальнейшем.



Судьи были на стороне Ярда? Бой в Англии… Как по-другому?» — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.