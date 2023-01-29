Соннен объяснил, в чём преимущество Волкановски над Махачевым

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный эксперт Чейл Соннен поделился мнением о предстоящем титульном поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Быть фаворитом — не всегда хорошо, но Алекс справлялся с этим. Сейчас же он будет в другом положении. Я думаю, что теперь он получил дополнительное преимущество, так как с него сняли дополнительное давление. Для Махачева серьёзным недостатком будет то, что он буквально не может проиграть ни одного раунда в этом бою. Он должен доминировать. Поэтому Волкановски будет в лучшем положении, поэтому я считаю, что у Алекса есть небольшое преимущество», — приводит слова Соннена MiddleEasy.



Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдёт 12 февраля на турнире UFC 284.