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Владимир Хрюнов: рефери сильно мешал Бетербиеву. Арум и Уоррен были на стороне Ярда

Владимир Хрюнов: рефери сильно мешал Бетербиеву. Арум и Уоррен были на стороне Ярда
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что рефери поединка Артур БетербиевЭнтони Ярд был на стороне британского боксёра.

«Судьи были на стороне Ярда? Это было неудивительно. На стороне Ярда всё время был рефери, который находился для Артура в неудобном положении и готов был в случае наступления любой ситуации, более-менее затяжной атаки Ярда, остановить бой. Рефери сильно мешал Артуру.

Я ещё до боя говорил, что и Бобу Аруму, и Фрэнки Уоррену выгоднее было, чтобы победил Ярд, – они это и продемонстрировали», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Артур Бетербиев выиграл у Ярда досрочно в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.

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