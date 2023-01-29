Владимир Хрюнов: рефери сильно мешал Бетербиеву. Арум и Уоррен были на стороне Ярда

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что рефери поединка Артур Бетербиев — Энтони Ярд был на стороне британского боксёра.
«Судьи были на стороне Ярда? Это было неудивительно. На стороне Ярда всё время был рефери, который находился для Артура в неудобном положении и готов был в случае наступления любой ситуации, более-менее затяжной атаки Ярда, остановить бой. Рефери сильно мешал Артуру.
Я ещё до боя говорил, что и Бобу Аруму, и Фрэнки Уоррену выгоднее было, чтобы победил Ярд, – они это и продемонстрировали», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Артур Бетербиев выиграл у Ярда досрочно в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.
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