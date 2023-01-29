«Король бокса». Чимаев отреагировал на победу Бетербиева над Ярдом
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Шведский боец чеченского происхождения, выступающий в UFC, Хамзат Чимаев отреагировал на победу российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.
«Король бокса сегодня — это Артур Бетербиев», — написал Чимаев, опубликовав фото боксёра с указанием рекорда 19-0.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом в рамках боксёрского вечера, прошедшего в ночь на 29 января в Лондоне.
Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.
Энтони Ярд потерпел третье поражение в карьере при 23 победах.
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