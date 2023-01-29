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Стрикленд: очень уважаю Нганну за его позицию. Я так не смогу, я продажный

Стрикленд: очень уважаю Нганну за его позицию. Я так не смогу, я продажный
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе UFC, прокомментировал решение бывшего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну покинуть лигу.

«Я очень уважаю Фрэнсиса за его решение. Он сказал, что хочет собственный бренд, что дело не в деньгах. Я такую позицию очень уважаю. Я бы так не сделал ни за что, мне нужны деньги. Я отдам вам своё имя, мне всё равно, а Нганну стоял за то, во что верил. Я так не смогу, я продажный», — приводит слова Стрикленда MMAFighting.

Ранее Фрэнсис Нганну отказался от чемпионского титула и решил покинуть UFC, несмотря на то что президент промоушена Дана Уайт предлагал ему самый крупный контракт для тяжеловеса в истории. Нганну также заявил, что хочет попробовать свои силы в боксе.

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