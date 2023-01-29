«Они топтали меня, пока я лежал». Холмс заявил, что на него напала команда Холланда

Боец UFC Джозеф Холмс рассказал, что подвергся нападению со стороны команды другого представителя промоушена, Кевина Холланда.
«Они били меня, топтали, пока я лежал. Я шёл по залу, Кевин оказался передо мной, я быстро бросил взгляд на него и пошёл дальше. Не говорю ни слова. Потом я и моя девушка собрались уходить, я попросил её подождать, а сам поднялся наверх за одеждой. Встретил Холланда, который спускался, и он остановился передо мной и протянул руки, как будто не хотел, чтобы я поднялся. Затем он хватает меня за руку, и тут же меня бьют по затылку. И я был просто в замешательстве, не понимая, что я сделал. Холланд остановил драку, когда появилась служба безопасности.
Я сказал Кевину, чтобы он подписал контракт, когда его пришлют, и тогда мы встретимся в октагоне», — приводит слова Холмса MMAJunkie.
Также Холмс предположил, что инцидент произошёл по личным мотивам, так как Джозеф встречался с бывшей девушкой дяди Холланда.
- 29 января 2023
-
15:17
-
14:39
-
14:22
-
13:52
-
13:29
-
13:20
-
12:51
-
12:27
-
11:53
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:54
-
10:47
-
10:28
-
09:51
-
09:47
-
09:28
-
02:52
-
02:44
-
02:42
-
02:31
-
02:26
-
02:19
-
01:50
-
01:27
-
01:25
-
01:23
-
01:18
-
00:45
- 28 января 2023
-
23:59
-
23:46
-
23:15
-
22:40