«Они топтали меня, пока я лежал». Холмс заявил, что на него напала команда Холланда

Боец UFC Джозеф Холмс рассказал, что подвергся нападению со стороны команды другого представителя промоушена, Кевина Холланда.



«Они били меня, топтали, пока я лежал. Я шёл по залу, Кевин оказался передо мной, я быстро бросил взгляд на него и пошёл дальше. Не говорю ни слова. Потом я и моя девушка собрались уходить, я попросил её подождать, а сам поднялся наверх за одеждой. Встретил Холланда, который спускался, и он остановился передо мной и протянул руки, как будто не хотел, чтобы я поднялся. Затем он хватает меня за руку, и тут же меня бьют по затылку. И я был просто в замешательстве, не понимая, что я сделал. Холланд остановил драку, когда появилась служба безопасности.



Я сказал Кевину, чтобы он подписал контракт, когда его пришлют, и тогда мы встретимся в октагоне», — приводит слова Холмса MMAJunkie.



Также Холмс предположил, что инцидент произошёл по личным мотивам, так как Джозеф встречался с бывшей девушкой дяди Холланда.

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