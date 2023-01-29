Бетербиев: честно говоря, я проснулся только в восьмом раунде

Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев оценил свою победу над британцем Энтони Ярдом в рамках боксёрского вечера, прошедшего в Лондоне в ночь на 29 января.



«Хороший бой, потому что мне повезло и я одержал победу. Мы подрались восемь раундов, думаю, не успел себя показать. Как по мне, я только начал, и, честно говоря, я проснулся только в восьмом раунде.



Ярд выдал хороший бой, и я выступил неплохо. Был ли он сильнее, чем я ждал? Не могу сказать, разные моменты есть. Возможно, мне было сложнее, потому что он мог выиграть три пояса за один бой. Ему было легче, так как он претендент. Когда проводишь защиту, это другое. Не скажу, что это был мой самый тяжёлый бой, но Ярд проделал хорошую работу», — рассказал Бетербиев на пресс-конференции.



Артур Бетербиев одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.