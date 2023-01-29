Бетербиев оценил решение тренера Ярда остановить поединок

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев высказался о решении тренера Энтони Ярда Тунде Аджайи остановить бой.



В восьмом раунде Бетербиев отправил соперника в нокдаун. Ярд сумел подняться, но через несколько секунд угол британца остановил бой.



«Остановка боя была хорошим решением, потому что тренер всегда должен чувствовать своего бойца. Должен ощущать, когда нужно остановить своего подопечного. Я думаю, тренер Ярда знает своего подопечного лучше, поэтому и остановил бой. Я не хочу кого-нибудь убить, я просто хочу победить», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.



Артур Бетербиев провёл 19 поединков в профессиональном боксе и одержал 19 побед, все — нокаутом.