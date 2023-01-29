Холланд назвал обвинения Холмса по поводу нападения команды ложными

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд, выступающий в среднем весе UFC, отреагировал на обвинения Джозефа Холмса.
Холмс ранее заявил, что команда Холланда избила его в спортзале.
«Прошлой ночью мы были в спортзале, развлекались, хорошо провели время. Я видел Холмса, мы действительно столкнулись с ним на лестнице, когда я спускался. Он хотел пойти по моей стороне, чтобы не столкнуться с парнем, с которым он до этого ругался. Я ему сказал расслабиться, а он схватил меня и мы чуть не полетели вниз по лестнице.
Ничего из того, что он сказал, я не помню. Я помню, что он ввязался в драку, а я их разнял. Не надо использовать моё имя в своих лозунгах.
Что касается боя, то сомневаюсь, что UFC отправит контракт. Можешь спарринговать со мной в зале. Мой несовершеннолетний брат связался с тобой в Сети, а ты назвал его клоуном и выложил это на странице. Так что я зову тебя в спортзал и мы можем провести спарринг за $ 20 тысяч», — приводит слова Холланда MMAJunkie.
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