Александр Волкановски: я как абсолютная кирпичная стена

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Исламом Махачевым.



«Я двигаюсь вверх, набираю массу и говорю себе, что должен статьи сильнее. Нужно работать над защитой от тейкдаунов, я уже стал вдвое сильнее, чем был, и моя защита на высоте. Я как абсолютная кирпичная стена. Люди чувствуют это моментально, когда мы хватаем друг друга. Они замечают силу и начинают думать «во что я ввязался?» То же самое произойдёт с Исламом. Он считает, что будет слишком силён для меня», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу FreestyleBender.



Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284.

Новость по теме Соннен объяснил, в чём преимущество Волкановски над Махачевым