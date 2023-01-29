Александр Волкановски: я как абсолютная кирпичная стена
Поделиться
Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Исламом Махачевым.
«Я двигаюсь вверх, набираю массу и говорю себе, что должен статьи сильнее. Нужно работать над защитой от тейкдаунов, я уже стал вдвое сильнее, чем был, и моя защита на высоте. Я как абсолютная кирпичная стена. Люди чувствуют это моментально, когда мы хватаем друг друга. Они замечают силу и начинают думать «во что я ввязался?» То же самое произойдёт с Исламом. Он считает, что будет слишком силён для меня», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу FreestyleBender.
Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284.
Новость по темеСоннен объяснил, в чём преимущество Волкановски над Махачевым
Комментарии
- 29 января 2023
-
16:57
-
16:28
-
16:02
-
15:17
-
14:39
-
14:22
-
13:52
-
13:29
-
13:20
-
12:51
-
12:27
-
11:53
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:54
-
10:47
-
10:28
-
09:51
-
09:47
-
09:28
-
02:52
-
02:44
-
02:42
-
02:31
-
02:26
-
02:19
-
01:50
-
01:27
-
01:25
-
01:23
-
01:18
-
00:45
- 28 января 2023
-
23:59
Партнерский контент