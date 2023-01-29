WBC назвал следующего соперника Бетербиева

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что свой следующий поединок чемпион организации в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) проведёт против первого номера рейтинга, британца Каллума Смита (29-1, 21 KO).
«Бетербиев — один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжёлый бой, и ему нужно будет немного отдохнуть. Следующий его соперник — обязательный претендент WBC Каллум Смит», – цитирует Сулеймана «Матч ТВ».
Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Своё единственное поражение Смит потерпел в декабре 2020 года, уступив единогласным решением звёздному мексиканцу Саулю Альваресу.
- 29 января 2023
-
18:30
-
18:04
-
17:55
-
17:39
-
17:24
-
16:57
-
16:28
-
16:02
-
15:17
-
14:39
-
14:22
-
13:52
-
13:29
-
13:20
-
12:51
-
12:27
-
11:53
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:54
-
10:47
-
10:28
-
09:51
-
09:47
-
09:28
-
02:52
-
02:44
-
02:42
-
02:31
-
02:26
-
02:19
-
01:50
-
01:27