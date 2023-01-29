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WBC назвал следующего соперника Бетербиева

WBC назвал следующего соперника Бетербиева
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что свой следующий поединок чемпион организации в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) проведёт против первого номера рейтинга, британца Каллума Смита (29-1, 21 KO).

«Бетербиев — один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжёлый бой, и ему нужно будет немного отдохнуть. Следующий его соперник — обязательный претендент WBC Каллум Смит», – цитирует Сулеймана «Матч ТВ».

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Своё единственное поражение Смит потерпел в декабре 2020 года, уступив единогласным решением звёздному мексиканцу Саулю Альваресу.

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